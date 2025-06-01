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Минимум десять российских БПЛА залетели в Беларусь

  • 1.06.2025, 13:18
Минимум десять российских БПЛА залетели в Беларусь
Фото: Getty Images

Два из них продолжили движение в сторону Украины.

Как минимум десять российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нарушили воздушное пространство Беларуси, два из них продолжили движение в сторону Украины.

Согласно данным украинского мониторингового канала «Рында Мониторит», вторжение произошло со стороны Черниговской области Украины: во время массированной атаки России на украинскую территорию дроны один за другим группами пересекали границу Беларуси, проходящую по реке Днепр в Лоевском и Брагинском районах.

Как минимум два беспилотника пролетели над территорией Радиологического заповедника и направились в сторону украинского города Овруч.

Информация о падении БПЛА на населенные пункты на территории Беларуси не поступала.

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