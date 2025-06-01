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В российском Североморске, где обслуживают ядерные подводные лодки, прогремел взрыв

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  • 1.06.2025, 16:14
  • 7,814
В российском Североморске, где обслуживают ядерные подводные лодки, прогремел взрыв

Видео.

В Североморске Мурманской области РФ в воскресенье, 1 июня, прогремел сильный взрыв. Об этом пишет российский Telegram-канал Astra, ссылаясь на другие российские паблики.

Как отмечается, в Североморске находится крупнейшая база российских ядерных подводных лодок.

Astra также опубликовала видео, на котором слышны звуки взрывов. В сообщении добавили, что на видео вроде бы не Североморск, а город Оленегорск Мурманской области.

Ранее 1 июня российские Telegram-каналы сообщили о взрывах, прогремевших в Оленегорском районе Мурманской области. Вблизи этого района размещается авиабаза Оленья, где находятся стратегические бомбардировщики, которые используются для атак по территории Украины.

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