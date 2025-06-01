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Экзит-полы: Во втором туре выборов президента Польши Тшасковский набрал 50,3%, Навроцкий – 49,7%.

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  • 1.06.2025, 22:01
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Экзит-полы: Во втором туре выборов президента Польши Тшасковский набрал 50,3%, Навроцкий – 49,7%.

Официальные результаты станут известны в понедельник.

Сегодня в Польше прошел второй тур выборов президента страны. За президентское кресло боролись либеральный кандидат от правящей «Гражданской коалиции», мэр Варшавы Рафал Тшасковский и глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная консервативная партия «Право и справедливость».

По данным экзит-пола, проведенного Ipsos для TVN24, Polsat News и TVP, Тшасковский набрал 50,3% голосов, а Навроцкий — 49,7%.

Согласно опросу OGB для TV Republika, Тшасковский набрал 50,17% голосов. Его оппонент Навроцкий получил 49,83%.

По предварительным данным, явка на выборах президента Республики Польша составила 72,8%.

Официальные результаты будут доступны в течение 24–48 часов после окончания выборов. Результаты можно ожидать уже в понедельник, 2 июня, до полудня.

Первый тур выборов президента Польши прошел 18 мая.

Победитель второго тура сменит на посту Анджея Дуду, президентский срок которого истекает в августе.

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