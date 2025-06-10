В Иране вводят массовый запрет на выгуливание собак 10.06.2025, 3:13

В исламской традиции собаки считаются нечистыми.

В Иране запрет на выгуливание собак, который ранее действовал только в Тегеране, теперь распространился примерно на 20 других городов страны, в том числе на Исфахан и Керман. Об этом сообщают местные СМИ.

Власти объясняют это заботой о «общественном порядке, безопасности и здоровье».

По словам представителя администрации города Илам, в отношении нарушителей будут применяться «юридические меры».

Как известно, отношение к собакам в Иране остается напряженным. Хотя держать собак официально не запрещено, с момента Исламской революции 1979 условия для владельцев животных постоянно ужесточаются. В исламской традиции собаки считаются нечистыми, а прогулки с ними воспринимаются как проявление западного образа жизни.

По мнению религиозных консерваторов, появление собак на улицах мешает другим людям и наносит вред исламской культуре. Поэтому они уже долгие годы добиваются полного запрета на содержание и выгуливание животных.

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