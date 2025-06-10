Трамп не исключил ареста губернатора Калифорнии 10.06.2025, 4:49

В США разгорелся конфликт между федеральным правительством и властями самого богатого штата.

Президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос о поддержке возможного ареста губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в связи с массовыми протестами против миграционной политики Белого дома. Американский лидер сделал это, отвечая на вопросы журналистов.

Один из репортеров спросил его, должен ли «царь границы» (чиновник, назначенный Трампом, ответственный за безопасность границ и депортационную политику) Том Хоман арестовать губернатора Калифорнии.

«Я бы сделал это на месте Тома. Гэвину нравится публичность», — ответил Трамп (цитата по CNN). Президент рассказал, что ему нравится Ньюсом, он «хороший парень», но «крайне некомпетентен». Протестующих он назвал «профессиональными агитаторами» и «мятежниками».

«Президент Соединенных Штатов только что призвал арестовать действующего губернатора. Я надеялся никогда не увидеть этот день в Америке. Мне все равно, демократ вы или республиканец, но это черта, которую мы как нация не можем пересечь — несомненный шаг к авторитаризму», — написал Ньюсом в X.

Вопрос относительно ареста Ньюсома возник в связи со словами «пограничного царя», который накануне предупредил о возможности ареста любого чиновника, который будет мешать мерам по обеспечению иммиграционного контроля, включая Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс. Хоман отметил, что пока ни один из них пока «не перешел черту».

На следующий день Хоман заверил, что слова были сказаны в гипотетическом ключе: «Репортер спросил меня, типа, могут ли арестовать губернатора Ньюсома или мэра Басс? Я сказал: «Ну, никто не стоит выше закона. Если они переходят черту и совершают преступление, то могут, конечно». Так что арест Ньюсома не обсуждался».

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