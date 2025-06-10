Россию массово атаковали украинские дроны: закрываются аэропорты 1 10.06.2025, 7:53

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Более 102 БПЛА залетели в РФ.

В Россию и оккупированный Крым залетели 102 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбито над Брянской областью — 46, еще 20 — над Белгородской. По девять беспилотников уничтожено над Воронежской областью и оккупированным Крымом, по четыре — над Калужской областью и Татарстаном.

Три беспилотника сбиты над Московским регионом, по два — над Курской, Ленинградской и Орловской областями, один — над Смоленской.

Закрыты аэропорты в Ижевске и Кирове. В стране ограничивают интернет.

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