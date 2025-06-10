Россию массово атаковали украинские дроны: закрываются аэропорты

Россию массово атаковали украинские дроны: закрываются аэропорты1
- 10.06.2025, 7:53
- 4,338
Более 102 БПЛА залетели в РФ.
В Россию и оккупированный Крым залетели 102 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Больше всего дронов сбито над Брянской областью — 46, еще 20 — над Белгородской. По девять беспилотников уничтожено над Воронежской областью и оккупированным Крымом, по четыре — над Калужской областью и Татарстаном.
Три беспилотника сбиты над Московским регионом, по два — над Курской, Ленинградской и Орловской областями, один — над Смоленской.
Закрыты аэропорты в Ижевске и Кирове. В стране ограничивают интернет.