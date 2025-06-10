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Кадыровец из гранотомета расстрелял дом в российской Судже

  • 10.06.2025, 9:11
  • 5,524
Кадыровец из гранотомета расстрелял дом в российской Судже

Видеофакт.

Провоенный телеграм-канал «Воевода вещает» опубликовал видео, на котором, как утверждается, российский военнослужащий целенаправленно стреляет из гранатомета по полуразрушенному дому в Судже, пишет «Медуза».

Перед тем, как открыть огонь из гранатомета, военный на видео говорит «Ахмат Чечня».

Курское издание «Пепел» геолоцировало видео и пришло к выводу, что оно действительно снято в Судже, а военный стрелял в направлении православного храма. «Судя по погодным условиям и зеленой листве на деревьях, кадры были сняты недавно, уже после боев за Суджу и отступления украинской армии», — отметил «Пепел».

На ролик отреагировал глава Курской области Александр Хинштейн. «Как выяснилось, по данному факту уже проведена проверка. На видео — младший сержант 158-й военной комендатуры. И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня он погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

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