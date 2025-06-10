Кадыровец из гранотомета расстрелял дом в российской Судже
- 10.06.2025, 9:11
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Видеофакт.
Провоенный телеграм-канал «Воевода вещает» опубликовал видео, на котором, как утверждается, российский военнослужащий целенаправленно стреляет из гранатомета по полуразрушенному дому в Судже, пишет «Медуза».
Перед тем, как открыть огонь из гранатомета, военный на видео говорит «Ахмат Чечня».
Курское издание «Пепел» геолоцировало видео и пришло к выводу, что оно действительно снято в Судже, а военный стрелял в направлении православного храма. «Судя по погодным условиям и зеленой листве на деревьях, кадры были сняты недавно, уже после боев за Суджу и отступления украинской армии», — отметил «Пепел».
На ролик отреагировал глава Курской области Александр Хинштейн. «Как выяснилось, по данному факту уже проведена проверка. На видео — младший сержант 158-й военной комендатуры. И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня он погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции», — написал чиновник в своем телеграм-канале.