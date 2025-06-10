Гомель обследуют на радиацию

Гомель обследуют на радиацию1
- 10.06.2025, 9:17
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Что происходит?
Территорию Гомеля обследуют на уровень загрязнения радионуклидами, сообщили в пресс-службе Госатомнадзора, пишет БелТА.
Ищут радионуклиды цезия-137, стронция-90 и изотопы плутония.
Сейчас ведомство работает над новым перечнем населенных пунктов, которые находятся в зонах радиоактивного загрязнения. Уже сформирована рабочая группа, в которую, помимо представителей Госатомнадзора, Гомельских городского и областного исполкомов, входят эксперты из Белгидромета, Института радиобиологии НАН и другие.
Также разработана поэтапная программа обследования. Отдельное внимание уделят участкам областного центра, включенным в городскую черту в 2000–2016 годах.
Провели отбор проб почвы в 14 точках города. Особое внимание уделили местам массового скопления людей, а также территориям около детских садов, школ, больниц и других общественных объектов. Результаты пока не оглашаются.
«Обоснованное решение об отнесении территории Гомеля к зоне проживания с периодическим радиационным контролем будет принято с учетом анализа банка данных Белгидромета, содержащего информацию о более чем 750 пробах по всем зонирующим радионуклидам», – пояснили в Госатомнадзоре.
Там же пообещали и дальше информировать граждан о подобных работах и их результатах.
Госатомнадзор с определенной периодичностью проводит плановые работы по актуализации перечня населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения.