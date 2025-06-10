Режим Лукашенко обвинили в создании помех для работы навигационных систем 10.06.2025, 11:07

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Министры транспорта 13 стран ЕС призвали к «немедленным и скоординированным действиям».

Министры транспорта 13 стран Евросоюза призвали Европейскую комиссию к «немедленным и скоординированным действиям в ответ на помехи в работе глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), исходящие из России и Беларуси», сообщает агентство BNS.

Соответствующее письмо адресовано верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кае Каллас, еврокомиссарам Андрюсу Кубилюсу (по обороне и космосу), Апостолосу Цицикостасу (по устойчивому транспорту и туризму) и другим членам Еврокомиссии.

Министры подчеркивают, что «с 2022 года в воздушном пространстве региона Балтийского моря наблюдаются два типа помех ГНСС — глушение и спуфинг, что представляет угрозу для различных видов транспорта, в частности гражданской авиации и морского судоходства».

Авторы письма считают, что «случаи помех в работе ГНСС являются не случайными инцидентами, а систематическими, преднамеренными действиями России и Беларуси, которые могут быть использованы в качестве гибридной атаки на стратегический радиоспектр, необходимый для современных технологий, региональной безопасности и защищенности, особенно на транспорте».

В целях повышения безопасности Европы министры также призвали ЕС «активизировать дипломатические усилия по устранению помех» и «оказать давление на ответственные стороны», в том числе путем судебных исков против ответственных лиц и организаций, причастных к преднамеренному вмешательству в сигналы ГНСС.

Сообщается, что письмо, текст которого был согласован на заседании Совета ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике 5–6 июня в Люксембурге, подписали министры транспорта Германии, Дании, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Чехии и Эстонии.

«Нынешняя обстановка в сфере безопасности требует единого ответа на гибридные угрозы, исходящие от враждебных режимов, а также тесного сотрудничества для повышения готовности и устойчивости Европы. Сбои в работе сигналов ГНСС оказывают непосредственное влияние на такие стратегические секторы, как транспорт, энергетика и телекоммуникации. Чтобы предотвратить потенциальные инциденты, мы должны действовать быстро и решительно на уровне Европейского союза — не индивидуально, а скоординированно», — приводит BNS заявление министра транспорта и коммуникаций Литвы Эугениюса Сабутиса.

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