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В Казахстане арестован уволенный министр обороны

  • 10.06.2025, 14:03
  • 1,226
В Казахстане арестован уволенный министр обороны

Возможно, дело в хищениях.

Руслан Жаксылыков, которого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неожиданно уволил в минувшее воскресенье с поста министра обороны, задержан и помещен под стражу в следственном изоляторе в Астане, сообщает «Радио Свобода».

Какие либо подробности задержания не разглашаются в соответствии с положениями Уголовного кодекса Казахстана.

По информации источников Elmedia, задержание произвел Комитет государственной безопасности Казахстана. «Полагаем, что это как-то связано с хищениями», - уточнил источник.

Жаксылыков, который ранее ранее занимал пост заместителя министра внутренних дел и командующего Национальной гвардией, был назначен министром обороны Казахстана после январских событий 2022 года, когда массовые протесты, вызванные отменой ценового потолка на топливо, переросли в масштабные беспорядки. Для их подавления властям пришлось обратиться за помощью к войскам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в Казахстан были направлены армейские подразделения России.

В публикациях, посвященных деятельности Жаксылыкова на посту министра, нередко отмечалось, что в последние годы в Казахстане резко участились случаи принудительного призыва в армию на срочную службу.

Причина увольнения Жаксылыкова официально не указывалась.

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