В Казахстане арестован уволенный министр обороны 10.06.2025, 14:03

1,226

Возможно, дело в хищениях.

Руслан Жаксылыков, которого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неожиданно уволил в минувшее воскресенье с поста министра обороны, задержан и помещен под стражу в следственном изоляторе в Астане, сообщает «Радио Свобода».

Какие либо подробности задержания не разглашаются в соответствии с положениями Уголовного кодекса Казахстана.

По информации источников Elmedia, задержание произвел Комитет государственной безопасности Казахстана. «Полагаем, что это как-то связано с хищениями», - уточнил источник.

Жаксылыков, который ранее ранее занимал пост заместителя министра внутренних дел и командующего Национальной гвардией, был назначен министром обороны Казахстана после январских событий 2022 года, когда массовые протесты, вызванные отменой ценового потолка на топливо, переросли в масштабные беспорядки. Для их подавления властям пришлось обратиться за помощью к войскам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в Казахстан были направлены армейские подразделения России.

В публикациях, посвященных деятельности Жаксылыкова на посту министра, нередко отмечалось, что в последние годы в Казахстане резко участились случаи принудительного призыва в армию на срочную службу.

Причина увольнения Жаксылыкова официально не указывалась.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com