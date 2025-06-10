Калифорния подала в суд на Трампа 4 10.06.2025, 14:16

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Президент США мог нарушить федеральное законодательство и Конституцию.

Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд на президента США Дональда Трампа, Пентагон и министра обороны Пита Хегсета из-за ввода в Лос-Анджелес войск Национальной гвардии.

В жалобе, направленной в Федеральный окружной суд Сан-Франциско, утверждается, что Трамп своим решением нарушил федеральное законодательство и Конституцию, сообщает Reuters.

«Трамп неоднократно использовал чрезвычайные полномочия, чтобы превысить границы законной исполнительной власти. В субботу, 7 июня, он использовал акцию протеста, которую контролировали местные власти, чтобы совершить еще один беспрецедентный захват власти, на этот раз ценой суверенитета штата Калифорния и вопреки авторитету и роли губернатора как главнокомандующего Национальной гвардией штата», — отмечается в документе. В связи с этим штат потребовал от суда отменить решение о развертывании бойцов Нацгвардии и вернуть контроль над ними губернатору.

Трамп направил в Калифорнию 2 тыс. военнослужащих Нацгвардии и 700 морпехов после начала массовых беспорядков, причиной которых стали рейды Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) против нелегальных мигрантов. Для разгона протестующих в Лос-Анджелесе военными применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Трамп похвалил Нацгвардию за «хорошо выполненную работу», отметив, что без ввода военных город «сгорел бы дотла». Он также обвинил власти Калифорнии и Лос-Анджелеса в том, что они не предпринимают достаточных мер для борьбы с насилием во время протестов, и заявил, что поддержал бы арест губернатор Ньюсома, поскольку он «крайне некомпетентен». Губернатор Калифорнии назвал заявление Трампа «несомненным шагом к авторитаризму».

По словам генпрокурора Калифорнии Роба Бонта, для ввода войск Нацгвардии Трамп задействовал закон, который до него применялся только однажды, в 1970-м году, когда президент Ричард Никсон во время почтовой забастовки использовал военнослужащих для доставки почты. Также это был первый случай введения закона в действие без согласия губернатора с 1965 года, когда президент Линдон Джонсон развернул войска в Алабаме для защиты демонстрантов за гражданские права.

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