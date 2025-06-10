В России начали скрывать данные о резиденции Путина на Валдае 10.06.2025, 15:28

2,498

Последним собственником земли там была войсковая часть.

Росреестр засекретил данные о владельцах участка площадью 150 га, где расположено 3/5 территории валдайской резиденции президента, заметил Telegram-канал «Можем объяснить».

Земля под резиденцией Путина «Долгие бороды» поделена на две части. Ее меньшая часть площадью 100 га с 2003 года принадлежит компании «Прайм», которой владеет путинский друг Юрий Ковальчук. Об этом говорится в свежей выписке из Росреестра, которую получил «МО». Однако при попытке запросить информацию о второй половине резиденции Росреестр выдает ошибку. «Невозможно получить отчет по данному объекту», — говорится в ответе ведомства, который «МО» получил из нескольких сервисов, предоставляющих доступ к ФГИС ЕГРН.

Еще в декабре 2024-го Росреестр выдавал данные об этом участке. Тогда стало известно, что в июне 2024 года участок 150 га перешел от тоже компании Ковальчука в пользование Управлению «В» Службы безопасности президента. В выписке ЕГРН был указан ИНН нового владельца участка. Но под его номером в ЕГРЮЛ скрывалось не управление СБП, а в/ч №38978. В открытом доступе о ней нет никаких данных: ни о количестве военных, ни о месте дислокации.

🔹Как следует из данных СПАРК, командиром в/ч №38978 является Журавлев Валерий Аркадьевич. Он зарегистрирован в самом центре Москвы, в службе коменданта московского Кремля – по адресу Манежная площадь, 11. Как следует из утечки данных о бронировании авиабилетов «Сирена Трэвел», с 2015 по 2018 годы Журавлев по меньшей мере 28 раз летал в Геленджик, где расположен дворец Путина — еще одна его неофициальная резиденция.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com