ЕС подготовил новый пакет санкций против режима Лукашенко

ЕС подготовил новый пакет санкций против режима Лукашенко4
- 10.06.2025, 16:39
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Новые ограничения должны расширить финансовую блокаду режима.
Европейская комиссия подготовила новый, уже 18-й пакет санкций против России и режима Лукашенко за агрессию против Украины. Среди предложений — полный запрет на операции с белорусскими банковскими структурами. Об этом «Радыё Свабода» узнало от информированных источников в Брюсселе.
18-й пакет санкций направлен на дальнейшее ограничение военно-промышленного потенциала России, которая с 2022 года ведет полномасштабную войну против Украины. Беларусь включена в пакет санкций, так как режим Лукашенко поддерживает российскую агрессию.
В подготовленном пакете санкций фигурируют четыре белорусские компании, действующие в области обороны и военной промышленности. Их публично назовут позже. Еврокомиссия предлагает заморозить их активы и запретить вести бизнес в пределах ЕС.
Кроме этого, Еврокомиссия также предложила расширить секторальные ограничения для Беларуси. Среди них полный запрет на операции с белорусскими банковскими структурами, который ранее касался только финансовых сообщений (de-SWIFTing — отключение от международной системы банковских межгосударственных расчетов SWIFT, которое существенно ограничивает возможности банков проводить операции за границей), а теперь превращается в полный запрет транзакций.
Также впервые под запрет попадает импорт вооружений из Беларуси в ЕС.
Чтобы усилить контроль за возможным обходом ограничений, ЕС предлагает расширить список товаров и технологий, которые могут использоваться для укрепления белорусской военной и промышленной базы. В частности, речь идет о машинах, химикатах, отдельных видах металлов и пластиков. Запрещается также транзит ряда товаров через территорию Беларуси.
Как объясняет европейский редактор Радио Свободная Европа / Радио Свобода Рикард Юзвяк, разработанный Еврокомиссией 18-й пакет санкций должны согласовать представители всех 27 стран Евросоюза. Принятие документа ожидается в течение июня.
В предыдущем, 17-м пакете, утвержденном Советом ЕС в этом году 20 мая, в частности, были введены санкции против Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). В обосновании говорилось, что «Минский завод колесных тягачей — белорусское военно-промышленное предприятие, которое разрабатывает военную технику для Вооруженных сил РФ и поддерживает обороноспособность России».
Летом 2024 года Евросоюз объявил о секторальных санкциях против России и Беларуси. Тогда уже был введен ряд ограничений против белорусской финансовой системы:
ограничение доступа к SWIFT для Белагропромбанка, Банка Дабрабыт и Банка развития Республики Беларусь», а также их белорусским дочерним структурам;
запрет операций с Национальным банком Беларуси, связанных с управлением резервами или активами, а также государственным финансированием для торговли с Беларусью и инвестиций в Беларусь;
запрет листинга и оказания услуг в отношении акций белорусских государственных организаций на торговых площадках ЕС;
существенное ограничение финансовых поступлений из Беларуси в ЕС, запрет принимать депозиты, превышающие 100 000 евро, от белорусских граждан или резидентов Беларуси, держать счета белорусских клиентов в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС, а также продавать ценные бумаги, номинированные в евро, белорусским клиентам;
запрет поставки в Беларусь банкнот евро.