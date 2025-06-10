ЕС подготовил новый пакет санкций против режима Лукашенко 4 10.06.2025, 16:39

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Новые ограничения должны расширить финансовую блокаду режима.

Европейская комиссия подготовила новый, уже 18-й пакет санкций против России и режима Лукашенко за агрессию против Украины. Среди предложений — полный запрет на операции с белорусскими банковскими структурами. Об этом «Радыё Свабода» узнало от информированных источников в Брюсселе.

18-й пакет санкций направлен на дальнейшее ограничение военно-промышленного потенциала России, которая с 2022 года ведет полномасштабную войну против Украины. Беларусь включена в пакет санкций, так как режим Лукашенко поддерживает российскую агрессию.

В подготовленном пакете санкций фигурируют четыре белорусские компании, действующие в области обороны и военной промышленности. Их публично назовут позже. Еврокомиссия предлагает заморозить их активы и запретить вести бизнес в пределах ЕС.

Кроме этого, Еврокомиссия также предложила расширить секторальные ограничения для Беларуси. Среди них полный запрет на операции с белорусскими банковскими структурами, который ранее касался только финансовых сообщений (de-SWIFTing — отключение от международной системы банковских межгосударственных расчетов SWIFT, которое существенно ограничивает возможности банков проводить операции за границей), а теперь превращается в полный запрет транзакций.

Также впервые под запрет попадает импорт вооружений из Беларуси в ЕС.

Чтобы усилить контроль за возможным обходом ограничений, ЕС предлагает расширить список товаров и технологий, которые могут использоваться для укрепления белорусской военной и промышленной базы. В частности, речь идет о машинах, химикатах, отдельных видах металлов и пластиков. Запрещается также транзит ряда товаров через территорию Беларуси.

Как объясняет европейский редактор Радио Свободная Европа / Радио Свобода Рикард Юзвяк, разработанный Еврокомиссией 18-й пакет санкций должны согласовать представители всех 27 стран Евросоюза. Принятие документа ожидается в течение июня.

В предыдущем, 17-м пакете, утвержденном Советом ЕС в этом году 20 мая, в частности, были введены санкции против Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). В обосновании говорилось, что «Минский завод колесных тягачей — белорусское военно-промышленное предприятие, которое разрабатывает военную технику для Вооруженных сил РФ и поддерживает обороноспособность России».

Летом 2024 года Евросоюз объявил о секторальных санкциях против России и Беларуси. Тогда уже был введен ряд ограничений против белорусской финансовой системы:

ограничение доступа к SWIFT для Белагропромбанка, Банка Дабрабыт и Банка развития Республики Беларусь», а также их белорусским дочерним структурам;

запрет операций с Национальным банком Беларуси, связанных с управлением резервами или активами, а также государственным финансированием для торговли с Беларусью и инвестиций в Беларусь;

запрет листинга и оказания услуг в отношении акций белорусских государственных организаций на торговых площадках ЕС;

существенное ограничение финансовых поступлений из Беларуси в ЕС, запрет принимать депозиты, превышающие 100 000 евро, от белорусских граждан или резидентов Беларуси, держать счета белорусских клиентов в центральных депозитариях ценных бумаг ЕС, а также продавать ценные бумаги, номинированные в евро, белорусским клиентам;

запрет поставки в Беларусь банкнот евро.

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