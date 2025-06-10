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Ученые нашли способ продлить свежесть фруктов без холодильника

  • 10.06.2025, 19:07
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Ученые нашли способ продлить свежесть фруктов без холодильника

Новая технология безопасна, экологична и сохраняет до 98% питательных веществ.

Ученые из Тяньцзиньского университета разработали инновационное съедобное покрытие на основе белков, способное в несколько раз продлить срок хранения фруктов без использования холодильников. Новая технология безопасна, экологична и сохраняет до 98% питательных веществ. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

В основе разработки — фазово-модифицированный лизоцим, белок с выраженными антибактериальными свойствами. Он надежно прикрепляется к восковому слою фруктов, а в сочетании с натриевой солью и наноцеллюлозой — образует тонкую пленку, которая замедляет испарение влаги и подавляет рост микробов.

Съедобную защитную пленку уже успешно испытали на 17 различных видах фруктов (включая свежесрезанные) — от клубники до манго. Разработка продемонстрировала способность продлевать свежесть плодов в два-пять раз. Ученые отметили, что технология не требует хранения в холоде: при комнатной температуре она снижает выбросы углекислого газа на 90% по сравнению с традиционным охлаждением.

По расчетам ученых, само покрытие легко смывается водой и безопасно при употреблении. Кроме того, для его производства не требуется больших денежных затрат. Исследователи уверены, что разработка способна заменить как химические консерванты, так и энергозатратную холодовую цепь, что делает ее перспективным инструментом в борьбе с глобальными потерями продовольствия.

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