Ученые нашли способ продлить свежесть фруктов без холодильника 10.06.2025, 19:07

1,038

Новая технология безопасна, экологична и сохраняет до 98% питательных веществ.

Ученые из Тяньцзиньского университета разработали инновационное съедобное покрытие на основе белков, способное в несколько раз продлить срок хранения фруктов без использования холодильников. Новая технология безопасна, экологична и сохраняет до 98% питательных веществ. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications.

В основе разработки — фазово-модифицированный лизоцим, белок с выраженными антибактериальными свойствами. Он надежно прикрепляется к восковому слою фруктов, а в сочетании с натриевой солью и наноцеллюлозой — образует тонкую пленку, которая замедляет испарение влаги и подавляет рост микробов.

Съедобную защитную пленку уже успешно испытали на 17 различных видах фруктов (включая свежесрезанные) — от клубники до манго. Разработка продемонстрировала способность продлевать свежесть плодов в два-пять раз. Ученые отметили, что технология не требует хранения в холоде: при комнатной температуре она снижает выбросы углекислого газа на 90% по сравнению с традиционным охлаждением.

По расчетам ученых, само покрытие легко смывается водой и безопасно при употреблении. Кроме того, для его производства не требуется больших денежных затрат. Исследователи уверены, что разработка способна заменить как химические консерванты, так и энергозатратную холодовую цепь, что делает ее перспективным инструментом в борьбе с глобальными потерями продовольствия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com