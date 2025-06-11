NYT: Германия отказывается от российского газа 11.06.2025, 10:29

Берлин активно инвестирует в импорт СПГ.

После вторжения России в Украину в 2022 году Германия поняла, насколько уязвима ее энергетическая безопасность из-за зависимости от российского газа. Тогда в стране не было ни одного терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ). Спустя три года в Германии уже работают четыре таких объекта, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Последний терминал открылся в Вильгельмсхафене в мае. Туда прибыл танкер Energy Endurance с СПГ с побережья Мексиканского залива США. Проект был реализован при участии нидерландской компании TES по заказу правительства Германии. Стоимость объекта составила около 400 миллионов евро.

Временный плавучий терминал — только начало. TES планирует построить на этом месте постоянный энергохаб стоимостью в несколько миллиардов евро, который в будущем сможет обрабатывать более дешевый и чистый газ, включая водород.

Германия — не единственная страна Европы, инвестирующая в прием СПГ. С 2022 года мощности ЕС по приему сжиженного газа выросли на 30%, при этом почти половина импорта приходится на США. Доля СПГ в газовом балансе Европы достигла 40% в 2024 году.

Несмотря на общее снижение потребления газа, спрос на СПГ из нероссийских источников растет из-за его гибкости и географической диверсификации. Власти ЕС стремятся сократить долю российского газа, которая все еще составляет около 20% от совокупного импорта.

Проекты в Вильгельмсхафене уже принесли региону Нижняя Саксония около 1 600 новых рабочих мест, превратив ранее неприметный порт в стратегически важный центр европейской энергетики.

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