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МАЗ вытесняют с российского рынка

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  • 11.06.2025, 16:20
МАЗ вытесняют с российского рынка

Компания продала в 1,7 раза меньше новых грузовиков, чем годом ранее

В мае 2025 года на российском рынке продано 266 новых грузовиков Минского автомобильного завода — на 41%, или в 1,7 раза, меньше, чем в том же месяце 2024-го (451), говорится в исследовании «АСМ-холдинг» (РФ), заметил «Позiрк».

Продукция МАЗа в прошлом месяце заняла 4-е место в списке самых продаваемых брендов этого сегмента авторынка России, констатировали эксперты (в январе, феврале и марте было 6-е, апреле делило 5—6-е). Доля на рынке составила 7,1%.

Лидерами продаж в отчетном месяце стали: российские КамАЗ — 1.191 (-34,3% к маю 2024-го) и ГАЗ — 365 (-39%), а также китайский SITRAK — 347 (-72,5%).

За пять месяцев 2025 года белорусское предприятие реализовало на рынке РФ 1.402 грузовика (2.329; -39,8%).

За минувший год белорусское предприятие сбыло в РФ 5.719 единиц данной техники (за 2023-й — 6.406; -10,7%).

Пятерка лидеров продаж по итогам 2024 года: КамАЗ (23.121; -26,5% к уровню продаж 2023-го), SITRAK (19.376; -19,2%), Shacman (15.545; -25,6%), FAW (11.680; -26,3%), Dongfeng (9.990; рост в 2,1 раза).

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