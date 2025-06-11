Правительство Польши преодолело вотум недоверия

Правительство Польши преодолело вотум недоверия1
- 11.06.2025, 17:57
Доверие кабинету Туска выразили 240 парламентариев.
Сейм Польши рассмотрел вопрос о доверии кабинету Дональда Туска. Инициировал процедуру сам премьер-министр, отреагировав таким образом на победу во втором туре президентских выборов Кароля Навроцкого — кандидата, поддерживаемого оппозиционной консервативной партией «Право и справедливость» (PiS).
По итогам голосования правительству удалось избежать отставки.
Для вотума недоверия требовалась поддержка простого большинства в присутствии не менее половины установленного законом числа депутатов (всего в сейме 460 мест). Доверие кабинету Туска выразили 240 парламентариев, «против» проголосовали 210, ни один из депутатов не воздержался.