Торговля России с Германией рухнула до постсоветского минимума 11.06.2025, 19:53

Закупки Германией российских товаров рухнули на 95% с довоенного времени.

Владимира Путина многое связывает с Германией, где он еще в советское время служил резидентом КГБ. Тем символичнее, что его действия спровоцировали фактический разрыв в торговых отношениях между двумя странами. Закупки Германией российских товаров рухнули на 95% с довоенного времени и оказались самыми низкими с момента распада СССР. Аналогичная картина наблюдается и с продажами немецких товаров в России, пишет The Moscow Times.

До развязанной Путиным войны в Украине Германия была вторым торговым партнером России по совокупному товарообороту (после Китая): он составил в 2021 г. 59,7 млрд евро. Но теперь ФРГ практически ничего у России не покупает: с последнего довоенного года по 2024 гг. импорт обвалился на 94,6% и составил всего 1,8 млрд евро, сообщило Федеральное статистическое управление (Destatis). Экспорт немецких товаров в Россию рухнул за тот же период на 71,6% до 7,6 млрд евро.

Первые статистические данные о торговле с Россией после объединения Германии в октябре 1990 г. и распада СССР в декабре 1991 г. стали учитываться в 1993 г. Тогда импорт из России составил 10,72 млрд немецких марок, а экспорт – 11,39 млрд марок. Пересчет этих сумм в евро дает значения 5,48 млрд евро и 5,82 млрд евро соответственно.

С 1979 по 1999 гг. в ряде стран Европы, которые впоследствии образовали еврозону, действовал Европейский валютный механизм, в котором валютные курсы привязывались друг к другу и могли колебаться в рамках определенных коридоров. В 1999 г. при введении безналичного евро курс марки был зафиксирован на уровне DM1,95583/евро.

Таким образом, в прошлом году Германия импортировала российских товаров на сумму примерно в 3 раза меньшую, чем в 1993 г. И тенденция к дальнейшему падению сохраняется: в апреле 2025 г. закупки в России сократились еще на 22,6% к апрелю предыдущего года, составив всего 100 млн евро.

Что касается поставок немецкой продукции в Россию, то их стоимость пока немного превышает показатель 1993 г., но, по-видимому, ненадолго. В апреле экспорт упал на 9,3%, составив всего $600 млн, по последним данным Destatis.

Основными товарами, которые Германия приобретала у России, были газ и нефть, и эта зависимость только росла, учитывая строительство новых газопроводов «Северный поток – 1», который начал поставки в конце 2011 – начале 2012 гг., и «Северный поток – 2» (который Германия отказалась сертифицировать в феврале 2022 г.). В 2021 году сырая нефть и природный газ были самыми главными товарами из России, на которые приходилось 58,8% всего импорта оттуда стоимостью 19,5 млрд евро.

Но после российского вторжения в Украину и 17 пакетов санкций Германия перестала покупать у России углеводороды и сильно сократила другой импорт, оставив лишь немного металлов, химических продуктов, продуктов питания и кормов.

При этом раньше Германия была для России одним из главных источников промышленного оборудования, на него приходилось более пятой части (21,9%, или 5,8 млрд евро) всего немецкого экспорта. За ним шли автомобили и запчасти (16,5%) и химическая продукция (11,4%). Сейчас осталась в основном фармацевтическая и химическая продукция, а также немного оборудования.

Из-за того, что какие-то поставки в Россию еще идут, а товарный поток из нее практически иссяк, Германия в 2024 г. имела с ней торговый профицит, который ранее отмечался только три раза в постсоветской истории: в том же 1993 г., в ковидном 2000 г., а также в 2023 г., когда российские сырьевики уже лишились немецкого рынка. Для сравнения: в 2022 г., когда Германия еще покупала российское ископаемое топливо, сильно взлетевшее в цене, она зафиксировала рекордный торговый дефицит в размере 21,8 млрд евро.

Профицит же 2024 г. стал рекордным с момента распада СССР, отмечает Destatis.

В результате развязанной Путиным войны Россия переместилась с 12-го на 59-е место в списке поставщиков Германии (а ее доля в немецком импорте упала с 2,8% до 0,1%) и с 15-го на 36-е – в списке покупателей (доля изменилась с 1,9% до 0,5%).

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