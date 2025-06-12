Белорусов предупредили о «затруднении движения» авто на границе с Литвой 12.06.2025, 9:26

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В течение двух дней.

Государственный таможенный комитет (ГТК) Беларуси предупредил о «затруднении движения» машин в пункте пропуска «Бенякони» на границе с Литвой 12 и 13 июня. Причиной этому назвали ремонтные работы.

В ГТК уточнили, что в эти два дня запланировали «работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия». И этот ремонт, по информации таможенников, может привести к «затруднению движения» транспорта, который идет через пункт пропуска «Бенякони».

В Государственном таможенном комитете попросили учитывать это тех, кто запланировал пересечение белорусско-литовской границы 12 и 13 июня.

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