В Москве арестовали директора минской компании 1 12.06.2025, 13:43

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Его обвиняют в незаконном экспорте вооружений из России.

В Москве арестовал директора минской компании «Авиационная мануфактура» Валерия Зязюлина. Об этом сообщается на сайте Лефортовского районного суда Москвы, обратила внимание российская «Медиазона».

Лефортовский районный суд Москвы отправил Зязюлина в СИЗО по обвинению в незаконном экспорте вооружений из России (часть 1 статьи 189 УК РФ).

Полностью уголовная статья звучит так: «Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача иностранному лицу или его представителю товаров или технологий, вооружения или военной техники, незаконное выполнение работ для иностранного лица или его представителя либо незаконное оказание услуг иностранному лицу или его представителю, в отношении которых заведомо для виновного установлен экспортный контроль». По ней грозит до семи лет заключения.

Подробности дела неизвестны.

Издание отмечает, что 29 мая Зязюлина отправили под арест на 13 суток по статье о мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Согласно протоколу, накануне около шести часов вечера Зязюлин матерился на улице в центре Москвы. Он не признал вину и сказал, что «был задержан сотрудниками ФСБ по иным обстоятельствам и доставлен в ОВД Басманного района».

Компания «Авиационная мануфктура», которую возглавляет Зязюлин, занимается «обработкой металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения». У него также было ИП в Беларуси, в качестве основного вида деятельности он указал «оптовую торговлю прочими машинами и оборудованием». Сейчас оно уже закрыто. В России Зязюлин руководил компанией «Скайлифт», занимавшейся воздушным транспортом. Она была ликвидирована в 2018 году.

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