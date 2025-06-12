Эксперт: Украина может нивелировать российское государство 1 12.06.2025, 15:43

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Это увидел весь мир.

Украинский народ делает то, что не может ни один народ в мире, оказывая сопротивление российской агрессии. Так в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 12 июня, спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук прокомментировал потери России в войне против Украины, которые превысили 1 миллион в живой силе.

«Если говорить об ощущениях, нет эйфории, ведь война продолжается. Но, в любом случае, мы видим, что результат Сил обороны сегодня говорит о том, что Украина не просто выстояла, что украинский народ сделал невозможное. То, что, наверное, да, я в этом больше, чем уверен, не смог бы сделать ни один народ в мире, противостоя вот такой орде, такой масштабной агрессии», — акцентировал Братчук.

По его мнению, эти цифры не окончательные на сегодня. В реальности цифры потерь оккупантов могут быть гораздо больше.

«В сводки Генерального штаба ВСУ входят те данные, которые уже получают объективное подтверждение, то есть проходят контроль. Вполне вероятно, что эти цифры на порядок выше», — отметил спикер.

Братчук также обратил внимание на символизм: о потерях российских захватчиков, что превысили миллион, сообщили в День России.

«Самое главное то, что Украина продемонстрировала не просто желание к борьбе, не просто желание продолжать борьбу. Украина показала всему миру, что может нивелировать полностью российское государство — агрессивное, террористическое, с ядерным вооружением, которое угрожает сегодня всему миру. Я думаю, что сегодня эта цифра больше даже впечатляет не столько украинцев, ведь мы знаем результаты своей работы, а всех тех, кто находится рядом с нами, или тех, кто сомневается до сих пор в наших возможностях, или тех, кто откровенно воюет против нас», — акцентировал гость эфира.

На начало полномасштабного вторжения РФ в 2022-м к границам Украины страна-агрессор стянула группировку, численностью порядка 180-190 тысяч оккупантов, напомнил Братчук.

«Сегодня уже фактически как минимум три, а то даже четыре группировки таких уничтожены — в украинской степи, в Черном море, в воздухе. И оккупанты ликвидируются дальше. Украина, нет в этом сомнений, победит. И когда вот такие моменты подходят, мы должны вспомнить, прежде всего, тех, кто уже отдал свою жизнь за нашу будущую победу, за справедливый мир. И, соответственно, сказать спасибо всем тем, кто сегодня продолжает борьбу. И не менее важно говорить о том, что мы дальше все вместе будем делать для того, чтобы отбить российскую агрессию», — сказал гость эфира.

Сергей Братчук также считает, что эта цифра в 1 млн уничтоженных оккупантов, наверное, немного отрезвила и российское общество.

«Сегодня мы видим, что вот этот миллион в том числе как признак той ситуации, которая отчасти была в России во времена Первой мировой войны. Чем это закончилось для российского государства, мы тоже прекрасно помним. Я единственное, что сегодня хочу им пожелать — победы в войне, в гражданской. Потому что гражданская война в России — это та война, где россияне всегда побеждают», — резюмировал спикер УДА.

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