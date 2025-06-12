НАТО расширяет спутниковое наблюдение за действиями России 12.06.2025, 16:01

Новый инструмент впервые позволит Альянсу наблюдать за огромными территориями.

НАТО расширяет возможности спутникового наблюдения для сканирования больших участков территории, что позволит Альянсу отслеживать военные передвижения в Украине и на границах России с его восточными членами. Об этом рассказал командующий силами трансформации НАТО Пьер Вандье в интервью Bloomberg, опубликованном 12 июня.

По его словам, новый инструмент впервые позволит Альянсу наблюдать за огромными территориями и отслеживать маневры, передвижения войск и боевые действия.

В Европе не уверены, что страна-агрессор Россия остановится в Украине, сказал Вандье. Он подчеркнул, что важно успокоить страны, находящиеся на восточном фланге НАТО. «Мы сможем сказать им: мы наблюдаем», – добавил он.

Организация Североатлантического договора заявила вечером 11 июня, что выбрала американского поставщика спутниковых снимков Planet Labs для новой инициативы под названием Smart Indication And Warning Broad Area Detection (SINBAD). Ее цель – очень частое сканирование областей земного шара в течение всего года, при этом ИИ помогает отмечать любые изменения и предупреждать о них.

По словам представителя НАТО, пожелавшего остаться неназванным, эта технология может также использоваться для мониторинга Арктики, которая приобретает все большее значение для Альянса в связи с ростом амбиций РФ и Китая в этом регионе.

НАТО приступил к разработке системы космического наблюдения после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. По словам представителя Альянса, SINBAD – это пилотный проект, запускаемый в преддверии более масштабного развертывания системы космического наблюдения НАТО, запланированного на январь 2026 года.

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