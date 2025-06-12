Лукашенко повторил фразу-мем про Ельцина 12.06.2025, 17:50

Диктатор рассказал о «стопках документов».

Лукашенко заявил, что по средам и субботам, когда его нет в публичном пространстве, он якобы «работает с документами».

«Иногда вы мне пишете целую стопку этих документов, бумаг — слушайте, с ума можно сойти. Среду резервируем для того, чтобы все это, что накапливается в течение дней, перечитать», — сказал правитель.

Лукашенко повторил фразу-мем, которую часто использовали в бытность первого президента России Бориса Ельцина.

Во время его правления стала популярной фраза «президент работает с документами». Многие считали, что ее использовали во время запоев главы РФ.

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