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Белорусского тренера Гончаренко уволили из российского клуба

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  • 12.06.2025, 19:25
  • 1,818
Белорусского тренера Гончаренко уволили из российского клуба

Команду также покинут его помощники.

Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера «Пари НН», сообщила пресс-служба нижегородского клуба РПЛ.

Также команду покинут члены тренерского штаба Александр Ермакович, Руслан Зубик и Андреа Бьянки.

В прошедшем сезоне «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ, а в стыковых матчах уступил «Сочи» из Первой лиги. Команда еще может сохранить место в элите, заменив подмосковные «Химки», которые не получили лицензию на выступление в РПЛ. Окончательное решение по этому поводу примет исполком РФС.

Ранее общее собрание клубов РПЛ рекомендовало оставить «Пари НН» в высшем дивизионе на следующий сезон, большинство клубов Первой лиги также выступили за участие «Пари НН» в РПЛ.

В прошлом сезоне Гончаренко вылетел из высшего дивизиона с екатеринбургским «Уралом», но вскоре возглавил «Пари НН».

В России 48-летний белорусский специалист ранее тренировал краснодарскую «Кубань», московский ЦСКА, «Уфу» и «Краснодар». С ЦСКА он выиграл Суперкубок России (2018) и дважды был серебряным призером чемпионата России (2016/17, 2017/18).

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