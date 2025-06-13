Авиация Израиля атаковала сотни целей в Иране, включая ядерные 13.06.2025, 8:09

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Удары продолжаются.

Израиль атаковал в ночь на пятницу, 13 июня, сотни целей на территории Ирана. В том числе ядерные объекты и места проживания высокопоставленных лиц. Результат атаки уточняется, сообщают «Детали».

Тем временем в социальных сетях появились первые ролики о результатах израильской атаки. Сообщается, что атакован цех по производству тяжелой воды. Международное агентство по атомной энергии подтвердило в пятницу, что израильский удар поразил иранский завод по обогащению урана в Натанзе.

В заявлении на социальной платформе X глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил: «МАГАТЭ внимательно следит за крайне тревожной ситуацией в Иране. … Агентство находится в контакте с иранскими властями по поводу уровней радиации. Мы также находимся в контакте с нашими инспекторами в стране».

Walla сообщает, со ссылкой на высокопоставленный источник, что наряду с масштабными ударами израильских ВВС, «Моссад» провел ряд тайных диверсионных операций в глубине Ирана. Эти операции были направлены на то, чтобы нанести ущерб стратегическому ракетному потенциалу Ирана и его возможностям ПВО.

Первоначальные расследования первых волн атак на Иран показывают, что результаты ударов оказались более успешными, чем ожидалось, сообщает «Исраэль ха-йом».

В результате израильской атаки в Тегеране ликвидирован командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, подтвердили иранские официальные лица и государственные СМИ. Салами, наряду с командующим вооруженными силами Ирана Мохаммадом Багери, является одной из двух важнейших фигур военной системы Иране.

Иран также объявил о гибели Мохаммада Багери, который, как ранее утверждало иранское государственное телевидение, остался жив. Иранское информационное агентство Fars, близкое к КСИР, признало, что начальник штаба иранской армии Багери также был убит.

Генерал Ахмад Вахиди был назначен сегодня новым командующим Корпуса стражей исламской революции после того, как Израиль ликвидировал Хусейна Салами, возглавлявшего эту организацию. Ахмад Вахиди занимал пост министра обороны Ирана в 2009 – 2013 годах. До этого был главой сил «Кудс», подразделения специального назначения КСИР, он считается организатором теракта в Еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году.

Военная база в городе Илам, к западу от Тегерана, подверглась нападению. Иранские источники утверждают, что, по всей видимости, Израиль сейчас атакует цели, уничтожение которых даст ему свободу действий для более глубоких атак. То есть, некоторые атаки являются подготовительными, направленными на парализацию определенных систем в рамках подготовки к новой волне атак.

Поступили сообщения об атаке на ядерном объекте в Тебризе, на севере Ирана.

Атакован объект ПВО в Натанзи.

В окрестностях Тебриза.

В окрестностях Тегерана

И в самом Тегеране.

В 05:35 из Ирана начала поступать информация о новой серии взрывов. Возможно, речь идет о новой войне израильских атак.

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