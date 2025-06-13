ЦАХАЛ: У Ирана был план уничтожения Израиля 13.06.2025, 9:41

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Удары по ядерным объектам и командованию Ирана носят превентивный характер.

Как сообщает пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в течение ночи более 200 истребителей ВВС Израиля, при точном разведывательном наведении разведывательного управления, нанесли удары по более чем 100 целям по всей территории Ирана, включая укрытия высших военных чинов иранского режима.

В результате ударов были ликвидированы три самых высокопоставленных военных командующих иранского режима:

Начальник Генерального штаба вооруженных сил иранского режима — Мохаммад Хоссейн Бакери,

Командующий Корпусом стражей исламской революции — Хоссейн Салами,

Командующий штаба «Хатем аль-Анбия» (штаб экстренного реагирования) — Хатем-Голамали Рашид.

«В течение многих лет иранский режим вел прямую и косвенную кампанию террора против Государства Израиль, разрабатывая ядерное оружие, передовые ракеты большой дальности и боеголовки, а также финансируя и направляя террористические прокси по всему Ближнему Востоку», – говорится в сообщении армии.

По информации ЦАХАЛа, иранский режим разработал конкретный план уничтожения Государства Израиль, который заключается в получении ядерного оружия, производстве десятков тысяч ракет и БПЛА и разработке планов комбинированного наземного наступления на Израиль на нескольких фронтах одновременно.

«У государства Израиль не осталось выбора. Армия обороны Израиля обязана действовать, чтобы защитить граждан Государства Израиль, и будет продолжать это делать», – сказано в заявлении военных.

Как сообщает пресс-служба армии, в течение ночи более 200 истребителей ВВС Израиля, при точном разведывательном наведении разведывательного управления,

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