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Цены на нефть резко пошли вверх после ударов Израиля по Ирану

  • 13.06.2025, 10:21
Цены на нефть резко пошли вверх после ударов Израиля по Ирану

Фьючерсы на марку Brent выросли до 75 долларов за баррель.

В пятницу, 13 июня, цены на нефть подскочили на 14% из-за ударов Израиля по Ирану. Это привело к резкому обострению на Ближнем Востоке и вызвало опасения по поводу перебоев в поставках нефти.

Издание Reuters пишет, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 5,43 доллара до 74,79 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 5,55 доллара до 73,59 доллара за баррель.

Стоит отметить, что этот скачок стал самым большим с 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

При этом золото поднялось до 3444,06 доллара за унцию, приблизившись к рекордному апрельскому максимуму в 3500,05 доллара.

В то же время Фьючерсы на индекс S&P E-mini в США упали на 1,6%, а фьючерсы на Nasdaq — на 1,7%. Фьючерсы на панъевропейский индекс STOXX 50 упали на 1,7%.

Израиль заявил, что нанес удары по ядерным объектам Ирана, заводам по производству баллистических ракет и военным командирам в начале длительной операции, которая направлена на предотвращение создания Тегераном атомного оружия.

«Это значительно повысило геополитическую неопределенность и требует от нефтяного рынка учета более высокой премии за риск в связи с любыми потенциальными перебоями в поставках», - заявили аналитики ING.

Старший аналитик MST Marquee по энергетике Сол Кавоник заявил, что конфликт должен обостриться до такой степени, что Иран нанесет ответный удар по нефтяной инфраструктуре в регионе, прежде чем это существенно повлияет на поставки нефти. По его словам, в крайнем случае Иран может препятствовать поставкам до 20 миллионов баррелей нефти, атакуя инфраструктуру или ограничивая проход через Ормузский пролив.

«Иран объявил чрезвычайную ситуацию и готовится к ответным мерам, что повышает риск не только сбоев, но и распространения конфликта на другие соседние нефтедобывающие страны. Хотя Трамп продемонстрировал нежелание участвовать, вовлечение США может еще больше усилить опасения», - сказала Приянка Сачдева, старший аналитик рынка в Phillip Nova.

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