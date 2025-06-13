ЦАХАЛ нанес масштабный удар по системе ПВО на западе Ирана
- 13.06.2025, 11:18
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Атака завершилась успехом.
13 июня истребители ВВС ЦАХАЛа завершили крупномасштабную атаку на систему ПВО иранского режима на западе Ирана, пишут «Детали».
Как сообщает армейская пресс-служба, в ходе атак были уничтожены десятки радаров и пусковых установок для ракет класса «земля-воздух».
Отмечается, что на протяжении всей войны Армия обороны Израиля систематически атаковала систему ПВО иранского режима и его прокси на Ближнем Востоке. Эти атаки расширяют свободу действий ВВС в воздухе.