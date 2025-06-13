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ЦАХАЛ нанес масштабный удар по системе ПВО на западе Ирана

  • 13.06.2025, 11:18
  • 1,722
ЦАХАЛ нанес масштабный удар по системе ПВО на западе Ирана

Атака завершилась успехом.

13 июня истребители ВВС ЦАХАЛа завершили крупномасштабную атаку на систему ПВО иранского режима на западе Ирана, пишут «Детали».

Как сообщает армейская пресс-служба, в ходе атак были уничтожены десятки радаров и пусковых установок для ракет класса «земля-воздух».

Отмечается, что на протяжении всей войны Армия обороны Израиля систематически атаковала систему ПВО иранского режима и его прокси на Ближнем Востоке. Эти атаки расширяют свободу действий ВВС в воздухе.

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

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