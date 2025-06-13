СМИ: Израильская разведка создала базу ударных дронов прямо возле столицы Ирана 13.06.2025, 11:32

1,726

И в нужный момент применила их.

Сотрудники национальной разведывательной службы Израиля Моссад оборудовали базу БПЛА недалеко от столицы Ирана Тегерана, а в ночь на 13 июня применили их в рамках своей спецоперации, передает Al Jazeera.

Подчеркивается, что задолго до специальной операции Моссад с помощью своей агентуры создал базу для дронов прямо под Тегераном.

Минувшей ночью эти БПЛА были активированы и запущены в направлении пусковых установок ракет класса «земля - земля».

Источники издания в израильских спецслужбах утверждают, что агенты Моссад контрабандой ввозили оружие в Иран перед израильскими авиаударами, в ходе которых были в первую очередь ликвидированы системы ПВО Ирана.

В последние месяцы большое количество специализированного оружия, переправленного в Иран, было заблаговременно размещено в стратегических точках по всей стране и в ходе военной операции применялось для поражения критически важных объектов инфраструктуры Ирана.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com