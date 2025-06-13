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СМИ: Израильская разведка создала базу ударных дронов прямо возле столицы Ирана

  • 13.06.2025, 11:32
  • 1,726
СМИ: Израильская разведка создала базу ударных дронов прямо возле столицы Ирана

И в нужный момент применила их.

Сотрудники национальной разведывательной службы Израиля Моссад оборудовали базу БПЛА недалеко от столицы Ирана Тегерана, а в ночь на 13 июня применили их в рамках своей спецоперации, передает Al Jazeera.

Подчеркивается, что задолго до специальной операции Моссад с помощью своей агентуры создал базу для дронов прямо под Тегераном.

Минувшей ночью эти БПЛА были активированы и запущены в направлении пусковых установок ракет класса «земля - земля».

Источники издания в израильских спецслужбах утверждают, что агенты Моссад контрабандой ввозили оружие в Иран перед израильскими авиаударами, в ходе которых были в первую очередь ликвидированы системы ПВО Ирана.

В последние месяцы большое количество специализированного оружия, переправленного в Иран, было заблаговременно размещено в стратегических точках по всей стране и в ходе военной операции применялось для поражения критически важных объектов инфраструктуры Ирана.

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