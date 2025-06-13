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Израильтяне запасаются продуктами

  • 13.06.2025, 12:24
  • 1,134
Израильтяне запасаются продуктами
Иллюстративное фото

Число покупателей в магазинах сети Carrefour увеличилось на 300%.

13 июня многие израильтяне отправились в супермаркеты и торговые сети, чтобы подготовиться к длительному пребыванию в защищенных помещениях в связи с войной с Ираном, пишут «Детали».

Как сообщает 12-й канал, торговые сети заявили, что магазины, как ожидается, будут работать до наступления субботы, если не будет иных указаний.

Сеть Carrefour объявила, что она увеличивает штат работников и объемы поставок по всей стране. Сеть открыла свои филиалы уже в шесть утра. По данным Carrefour, с сегодняшнего утра число покупателей в магазинах сети увеличилось на 300% по сравнению с обычным днем. Люди закупают воду, хлеб, детское питание, средства личной гигиены и батарейки.

Эяль Равид, генеральный директор розничной сети «Виктори», отметил: «С момента открытия филиалов мы увидели очень большое количество покупателей. Мы увеличили штат сотрудников, чтобы отреагировать на ситуацию и удовлетворить высокий спрос на продукцию. Пока еще рано говорить и анализировать, но мы признаем, что покупатели скупают все. В настоящее время дефицита товаров не ожидается, но все может измениться в зависимости от объемов потребления».

В сети «Шуферсаль» заявили: «Филиалы «Шуферсаль» открыты в обычном режиме по всей стране в соответствии с инструкциями Службы тыла. Компания проводит постоянную оценку ситуации в сотрудничестве с соответствующими сторонами, чтобы обеспечить регулярные поставки, функциональную непрерывность и готовность к любому развитию событий».

Фото: Детали

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