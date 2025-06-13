Reuters: Израиль ликвидировал не менее 20 высокопоставленных иранских генералов 13.06.2025, 14:44

В том числе уничтожен весь высший руководящий состав ВВС КСИР.

По меньшей мере 20 высокопоставленных командиров были убиты в ходе атаки Израиля по Ирану, сообщают региональные источники Reuters. Ранее обе стороны подтвердили гибель начальника Генштаба исламской республики Мохаммада Багери, командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами, а также главы штаба экстренного реагирования «Хатам аль-Анбия» генерала Голям-Али Рашида.

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации высшего руководящего состава ВВС КСИР. В том числе были убиты командующий Аэрокосмическими силами Амир Али Хаджизаде, командующий беспилотной авиацией Тахер Пур и командующий противовоздушной обороной Дауд Шихьян. Гибель Хаджизаде подтвердило иранское агентство Nour News.

ЦАХАЛ отметил, что Хаджизаде и его подчиненные командовали комбинированными атаками Ирана на Израиль в октябре 2024 года и ракетным ударом в апреле 2024 года. Там также отметили, что указанный офицер публично заявлял о своей приверженности уничтожению Израиля на различных мероприятиях в последние годы и «играл центральную роль в разработке» соответствующего плана. Кроме того, уничтоженные военные руководили атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре 2019 года, добавили в ЦАХАЛ.

(Израиль нанес масштабный авиаудар по ядерным объектам, командным центрам https://charter97.org/ru/news/2025/6/13/644202/) и ракетным базам Ирана в ночь на 13 июня, задействовав 200 боевых самолетов, которые поразили более 100 целей, в том числе ключевой завод по обогащению урана в Натанзе. Днем атаки продолжились. Среди прочего под удар попала авиабаза Шахид Факури в Тебризе, где размещаются истребители.

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