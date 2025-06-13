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США помогли Израилю отбить атаку иранских дронов

  • 13.06.2025, 15:30
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США помогли Израилю отбить атаку иранских дронов

При этом непосредственно в израильском ударе американские ВВС не участвовали.

США оказали помощь Израилю в уничтожении дронов, которые были запущены Ираном в ответ на массированный израильский удар, сообщает Yedioth Ahronoth со ссылкой на источники (перевод — The Moscow Times.

При этом непосредственно в израильской атаке, в которой были задействованы 200 самолетов, а также тайно размещенные в Иране ударные дроны, США не участвовали, сказали изданию собеседники в службах безопасности Израиля.

По данным Axios, Белый дом неофициально дал «зеленый свет» Израилю на серию ударов, в результате которых был поврежден ядерный завод в Нетензе и ликвидированы не менее 20 генералов КСИР (Корпуса стражей исламской революции).

Израильский удар состоялся спустя день после того, как истек 60-дневный срок, который Дональд Трамп установил для достижения соглашения о ядерной сделке с Ираном. Он настаивал на полном запрете Ирану заниматься обогащением урана. Тегеран хотел оставить себе возможность делать это в мирных целях.

В пятницу Трамп назвал израильскую атаку «превосходной» и призвал Иран немедленно заключить соглашение, чтобы «сохранить» то, что осталось от «Иранской империи».

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