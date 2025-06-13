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Трамп заявил о звонках из Ирана

  • 13.06.2025, 18:21
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Трамп заявил о звонках из Ирана

Тегеран якобы хочет диалога.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что после израильских ударов иранская сторона сама выходит на связь и выражает желание начать диалог. Об этом американский лидер заявил в телефонном интервью NBC News.

«Они звонят мне, чтобы поговорить», – сказал Трамп в ответ на вопрос, думает ли он, что Иран захочет договариваться по ядерной сделке на фоне последних событий.

Трамп рассказал, что звонят те же люди, с которыми они работали в прошлый раз. «Многие из них теперь мертвы», – добавил он.

Комментируя возможность возобновления переговоров с Ираном, Трамп отметил: «Они упустили возможность заключить сделку».

«Теперь, возможно, у них появится еще один шанс. Посмотрим», – сказал он.

Трамп также дал высокую оценку действиям Израиля.

«У них было лучшее оборудование в мире – американское оборудование», – заявил он.

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