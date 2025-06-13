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Израиль ударил по резиденции аятоллы Хаменеи

  • 13.06.2025, 20:50
  • 3,390
Израиль ударил по резиденции аятоллы Хаменеи

Видеофакт.

В пятницу, 13 июня, армия Израиля нанесла ракетный удар по одной из резиденций верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщают ClashReport и ряд израильских СМИ.

Также в сети публикуются, как утверждается, видео последствий атаки.

Как известно, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов.

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