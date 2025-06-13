Израиль ударил по резиденции аятоллы Хаменеи 13.06.2025, 20:50

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Видеофакт.

В пятницу, 13 июня, армия Израиля нанесла ракетный удар по одной из резиденций верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщают ClashReport и ряд израильских СМИ.

Также в сети публикуются, как утверждается, видео последствий атаки.

Как известно, в ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал масштабную воздушную операцию под кодовым названием «Nation of Lions», направленную на подрыв ядерной программы Ирана и уничтожение его военных объектов.

ВВС Израиля нанесли удар по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи. О его последствиях пока не сообщается. pic.twitter.com/U9yy2t7dvI — Сharter97.org (@charter_97) June 13, 2025

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