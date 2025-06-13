В Тель-Авиве прогремели взрывы 13.06.2025, 21:30

2,308

Воздушная тревога по всему Израилю.

Иран запустил более 100 баллистических ракет в сторону Израиля. Взрывы уже прогремели в Тель-Авиве.

Как сообщил ЦАХАЛ в соцсети X, воздушная тревога объявлена по всей территории страны.

Населению предписано немедленно укрыться в защищённом помещении и оставаться там до получения дальнейших указаний.

Покидать укрытие разрешается только после соответствующего указания Командования тыла. Сирены звучат в центре страны: в Гуш-Дане, вдоль побережья Средиземного моря от Ашкелона до Кейсарии, в Иерусалиме и окрестностях, в Иудее и Самарии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com