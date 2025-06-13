закрыть
13 июня 2025, пятница, 21:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Тель-Авиве прогремели взрывы

  • 13.06.2025, 21:30
  • 2,308
В Тель-Авиве прогремели взрывы

Воздушная тревога по всему Израилю.

Иран запустил более 100 баллистических ракет в сторону Израиля. Взрывы уже прогремели в Тель-Авиве.

Как сообщил ЦАХАЛ в соцсети X, воздушная тревога объявлена по всей территории страны.

Населению предписано немедленно укрыться в защищённом помещении и оставаться там до получения дальнейших указаний.

Покидать укрытие разрешается только после соответствующего указания Командования тыла. Сирены звучат в центре страны: в Гуш-Дане, вдоль побережья Средиземного моря от Ашкелона до Кейсарии, в Иерусалиме и окрестностях, в Иудее и Самарии.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина