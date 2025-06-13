В Тель-Авиве прогремели взрывы
- 13.06.2025, 21:30
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Воздушная тревога по всему Израилю.
Иран запустил более 100 баллистических ракет в сторону Израиля. Взрывы уже прогремели в Тель-Авиве.
Как сообщил ЦАХАЛ в соцсети X, воздушная тревога объявлена по всей территории страны.
Населению предписано немедленно укрыться в защищённом помещении и оставаться там до получения дальнейших указаний.
Покидать укрытие разрешается только после соответствующего указания Командования тыла. Сирены звучат в центре страны: в Гуш-Дане, вдоль побережья Средиземного моря от Ашкелона до Кейсарии, в Иерусалиме и окрестностях, в Иудее и Самарии.