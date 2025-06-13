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Иран запустил по Израилю баллистические ракеты

  • 13.06.2025, 21:58
  • 7,324
Иран запустил по Израилю баллистические ракеты

В Тель-Авиве и Иерусалиме прогремели взрывы.

Иран начал массированный запуск баллистических ракет по территории Израиля. В стране работает противовоздушная оборона, израильские военные запускают ракеты-перехватчики в ответ на атаку, сообщает The Times of Israel.

Журналисты CNN сообщают, что взрывы были слышны как в Тель-Авиве, так и в Иерусалиме.

Ракеты, выпущенные из Ирана, упали на одну из общин в районе Тель-Авива, однако о пострадавших пока не сообщается. Об этом заявил спикер израильской полиции.

«Недавно полиция Израиля получила уведомление о падении боеприпасов в одной из общин в округе Тель-Авива. На этом этапе информации о раненых нет, однако нанесен материальный ущерб», — сказал спикер.

Сообщается, что Тегеран запустил несколько волн ракет.

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