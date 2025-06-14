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Иран запустил еще несколько волн ракет по Израилю

  • 14.06.2025, 7:07
  • 8,352
Иран запустил еще несколько волн ракет по Израилю

В ряде городов произошли взрывы.

С вечера 13 июня Иран неоднократно атаковал Израиль, и сейчас зафиксировано уже четыре волны обстрелов. Армия обороны Израиля подтвердила запуск новой группы ракет — ПВО активно работает над их перехватом.

Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram.

В нескольких регионах страны снова сработали сирены воздушной тревоги, в том числе в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.

Во время этих атак в ряде городов произошли взрывы — также сообщалось об активной работе систем противовоздушной обороны. В районе Эйлата зафиксирован перехват двух подозрительных объектов, вероятно дронов, которые двигались со стороны долины Арава.

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