Иран запустил еще несколько волн ракет по Израилю
- 14.06.2025, 7:07
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В ряде городов произошли взрывы.
С вечера 13 июня Иран неоднократно атаковал Израиль, и сейчас зафиксировано уже четыре волны обстрелов. Армия обороны Израиля подтвердила запуск новой группы ракет — ПВО активно работает над их перехватом.
Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram.
В нескольких регионах страны снова сработали сирены воздушной тревоги, в том числе в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах.
Во время этих атак в ряде городов произошли взрывы — также сообщалось об активной работе систем противовоздушной обороны. В районе Эйлата зафиксирован перехват двух подозрительных объектов, вероятно дронов, которые двигались со стороны долины Арава.