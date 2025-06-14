закрыть
14 июня 2025, суббота, 9:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Кадры ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву попали в прямой эфир

  • 14.06.2025, 8:09
  • 3,354
Кадры ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву попали в прямой эфир

Тегеран запустил более сотни баллистических ракет по Израилю.

Иранская армия в пятницу вечером начала ракетную атаку на Израиль в ответ на сегодняшнюю серию израильских ударов по территории Ирана в рамках операции по уничтожению ядерной программы Исламской Республики.

Как сообщают иранские СМИ, ВС Ирана выпустили в направлении израильской территории «более сотни баллистических ракет», передает Dialog.UA.

В прямых эфирах ближневосточных телеканалов зафиксированы прилеты иранских ракет по Тель-Авиву.

После одного из ударов по Тель-Авиву над городом поднимается большой столб густого дыма. Поступает информация о взрывах возле здания израильского Минобороны. Также сообщается о взрывах в Иерусалиме.

Кадры прилетов иранских ракет и работы израильской ПВО зафиксированы и на любительских видео, которые сейчас активно распространяются в соцсетях.

Есть данные, что системы ПВО Израиля постепенно перегружаются и не успевают перехватывать все воздушные цели.

Иранские СМИ тем временем утверждают, что Тегеран запустил вторую волну ракет по Израилю.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук
Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина