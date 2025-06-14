Кадры ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву попали в прямой эфир
- 14.06.2025, 8:09
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Тегеран запустил более сотни баллистических ракет по Израилю.
Иранская армия в пятницу вечером начала ракетную атаку на Израиль в ответ на сегодняшнюю серию израильских ударов по территории Ирана в рамках операции по уничтожению ядерной программы Исламской Республики.
Как сообщают иранские СМИ, ВС Ирана выпустили в направлении израильской территории «более сотни баллистических ракет», передает Dialog.UA.
В прямых эфирах ближневосточных телеканалов зафиксированы прилеты иранских ракет по Тель-Авиву.
После одного из ударов по Тель-Авиву над городом поднимается большой столб густого дыма. Поступает информация о взрывах возле здания израильского Минобороны. Также сообщается о взрывах в Иерусалиме.
Кадры прилетов иранских ракет и работы израильской ПВО зафиксированы и на любительских видео, которые сейчас активно распространяются в соцсетях.
Есть данные, что системы ПВО Израиля постепенно перегружаются и не успевают перехватывать все воздушные цели.
Иранские СМИ тем временем утверждают, что Тегеран запустил вторую волну ракет по Израилю.