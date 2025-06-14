Израиль поразил военные базы, ПВО и ракетные установки Ирана 14.06.2025, 8:54

2,590

База «Табриз» уничтожена.

Израильская армия ударила по военным базам Ирана. Главной целью стали системы ПВО и ракетные установки.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

Как отметили в Армии обороны Израиля, целью атаки стали военные базы иранских ВВС «Хамадан» и «Табриз» на западе Ирана. В результате удара база «Табриз» была уничтожена.

«ЦАХАЛ нанес удары и обезвредил десятки целей, принадлежащих системе противовоздушной обороны иранского режима, беспилотные летательные аппараты и ракетные установки класса «земля-земля», - добавили военные.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com