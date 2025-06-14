Израиль поразил военные базы, ПВО и ракетные установки Ирана
- 14.06.2025, 8:54
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База «Табриз» уничтожена.
Израильская армия ударила по военным базам Ирана. Главной целью стали системы ПВО и ракетные установки.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.
Как отметили в Армии обороны Израиля, целью атаки стали военные базы иранских ВВС «Хамадан» и «Табриз» на западе Ирана. В результате удара база «Табриз» была уничтожена.
«ЦАХАЛ нанес удары и обезвредил десятки целей, принадлежащих системе противовоздушной обороны иранского режима, беспилотные летательные аппараты и ракетные установки класса «земля-земля», - добавили военные.