Нетаньяху обратился к иранскому народу: Это ваш шанс 14.06.2025, 9:13

Режим аятолл никогда еще не был так слаб.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился по-английски в своем аккаунте в сети X к жителям Ирана после того, как ЦАХАЛ нанес удар по иранским ядерным объектам. Обращение появилось вечером 13 июня.

«Гордый народ Ирана! — заявил Нетаньяху, — Мы находимся в разгаре одной из величайших военных операций в истории — операции «Народ как лев». Режим аятолл, который угнетает вас уже почти 50 лет, угрожает уничтожить Израиль. Наша цель — предотвратить угрозу, которую представляет собой ядерная программа и ракетный арсенала Ирана».

Нетаниягу напомнил, что ЦАХАЛ ликвидировал за сутки главу КСИР и верхушку генералитета, а также ведущих ученых-ядерщиков. Самый важный объект по обогащению урана тоже уничтожен, как и часть арсенала баллистических ракет.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

To the proud people of Iran,

We are in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion.

The Islamic regime, which has oppressed you for almost 50 years threatens to destroy our country, the State of Israel. pic.twitter.com/F67bxcDitL — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 13, 2025

«И это еще не все, — сказал Нетаниягу. — Режим никогда еще не был так слаб. Это ваш шанс встать и заявить о себе», — сказал Нетаниягу, завершив свою речь популярным у революционной молодежи лозунгом: «Женщина — жизнь — свобода», который он зачитал на фарси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com