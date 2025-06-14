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Нетаньяху обратился к иранскому народу: Это ваш шанс

  • 14.06.2025, 9:13
Нетаньяху обратился к иранскому народу: Это ваш шанс

Режим аятолл никогда еще не был так слаб.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился по-английски в своем аккаунте в сети X к жителям Ирана после того, как ЦАХАЛ нанес удар по иранским ядерным объектам. Обращение появилось вечером 13 июня.

«Гордый народ Ирана! — заявил Нетаньяху, — Мы находимся в разгаре одной из величайших военных операций в истории — операции «Народ как лев». Режим аятолл, который угнетает вас уже почти 50 лет, угрожает уничтожить Израиль. Наша цель — предотвратить угрозу, которую представляет собой ядерная программа и ракетный арсенала Ирана».

Нетаниягу напомнил, что ЦАХАЛ ликвидировал за сутки главу КСИР и верхушку генералитета, а также ведущих ученых-ядерщиков. Самый важный объект по обогащению урана тоже уничтожен, как и часть арсенала баллистических ракет.

«И это еще не все, — сказал Нетаниягу. — Режим никогда еще не был так слаб. Это ваш шанс встать и заявить о себе», — сказал Нетаниягу, завершив свою речь популярным у революционной молодежи лозунгом: «Женщина — жизнь — свобода», который он зачитал на фарси.

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