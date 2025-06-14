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Глава МАГАТЭ: Наземная часть иранского ядерного объекта в Натанге полностью уничтожена

  • 14.06.2025, 10:30
  • 1,724
Глава МАГАТЭ: Наземная часть иранского ядерного объекта в Натанге полностью уничтожена

Кроме того, атакованы еще два.

Наземный завод по обогащению урана на ядерном объекте в Натанзе в Иране уничтожен в результатов нанесенных Израилем ударов.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Совете Безопасности ООН, передает «Суспільне».

«Сейчас иранские власти информируют нас об атаках еще на два объекта - а именно: на завод по обогащению топлива в Фордо и объект в Исфагане. На данный момент мы не имеем достаточной информации, кроме того, что можем подтвердить факт военной активности вокруг этих объектов также», - сказал глава МАГАТЭ.

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