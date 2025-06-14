ЦАХАЛ нанес новые удары по иранским баллистическим ракетам и пусковым установкам
- 14.06.2025, 10:56
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Опубликованы кадры последних атак.
Военно-воздушные силы Израиля продолжают наносить удары по иранским баллистическим ракетам и пусковым установкам.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Военные также обнародовали кадры недавних ударов по объектам Ирана.
По данным The Guardian, в видеообращении в пятницу, 13 июня, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что за последние 24 часа его страна уничтожила высшее военное командование, ведущих ученых-ядерщиков и самый значительный объект исламского режима по обогащению урана и значительную часть его арсенала баллистических ракет.
חיל האוויר ממשיך לתקוף מטרות להסרת איום במרחב איראן pic.twitter.com/NF0Q4efquQ— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 14, 2025