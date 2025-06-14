TIME: Как ИИ помогает спасти океаны
- 14.06.2025, 10:58
Технологии уже готовы — дело за инвестициями и масштабированием решений.
На прошедшей в Ницце конференции ООН по вопросам океанов делегаты обсуждали не только тревожную статистику — к 2100 году может исчезнуть до 90% морских видов — но и технологии, способные изменить ситуацию. Главная надежда — искусственный интеллект, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).
ИИ уже давно используется океанологами для сбора данных с подводных роботов. Но новые возможности, включая генеративный ИИ и ИИ-агентов, открывают качественно иной уровень применения. Европейская программа Mercator создала «цифровой двойник океана» — систему, которая в реальном времени отслеживает данные с миллиардов датчиков и моделирует различные сценарии воздействия на экосистему.
«Если я буду рыбачить здесь, как это повлияет на популяцию тунца?» — приводит пример глава Digital Ocean Ален Арно. Раньше такие расчеты были слишком дорогими и медленными, теперь — это происходит почти мгновенно.
Инвесторы тоже видят перспективы. Кристиан Лим из Swen Capital Partners считает, что ИИ способен трансформировать многомиллиардные отрасли: от морской логистики до рыболовства. Его стартап OptoScale с помощью ИИ-камер рассчитывает массу лосося в реальном времени, оптимизируя кормление и уменьшая загрязнение.
Шведская компания Cognizant использует ИИ для мониторинга водных сетей. Недавно их система обнаружила канализацию, закрытую только на бумаге с 1970-х годов. А канадский OnDeck Fisheries AI анализирует видео с рыболовных судов, определяя выловленные и выброшенные виды, помогая бороться с нелегальным промыслом.
Как отмечают участники форума, технологии уже готовы — дело за инвестициями и масштабированием решений.