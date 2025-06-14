В Беларусь везут авиабомбы и ракеты из России

В Беларусь везут авиабомбы и ракеты из России9
- 14.06.2025, 11:56
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Станциями назначения являются Лида (Гродненская область) и Прудок (Витебская область).
В ближайшее время в Беларусь запланирован очередной ввоз авиационных средств поражения железнодорожным транспортом. Об этом сообщает Сообщество белорусских железнодорожников со ссылкой на свои источники и анализ текущей активности на Белорусской железной дороге (БЖД).
Согласно информации СБЖ, с 14 по 30 июня из России в Беларусь железнодорожным транспортом завезут авиабомбы и ракеты различных типов. Станциями назначения этих грузов являются Лида (Гродненская область) и Прудок (Витебская область). Расположенный рядом со станцией Прудок арсенал обеспечивает все основные и резервные военные аэродромы Беларуси и является единственным подобным объектом в стране.
Работникам железной дороги приказали проявлять повышенную бдительность к посторонним лицам и нетипичным потенциально опасным предметам.
Предполагаемый к ввозу в Беларусь объем авиационных средств поражения рассчитан как минимум на два военных эшелона. Пока станции отправления российских авиационных боеприпасов, их точный объем, а также дату отправки выявить не удалось.