Четыре волны атак Ирана на Израиль: появились кадры последствий 14.06.2025, 12:38

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Трое погибших и около 80 раненых.

В ночь на субботу, 14 июня, Иран выпустил десятки баллистических ракет и дронов по Израилю в ходе четырех волн атак в ответ на обстрелы своей территории 13 июня. В результате ударов в израильских городах погибли три человека, около 80 — получили ранения, пишет The Times of Israel .

Иранские СМИ заявили, что в ходе первого обстрела вечером 13 июня по Израилю были выпущены сотни ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что реальное число целей составило менее 100.

Каждая из четырех волн атак включала десятки ракет. Представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин сообщил, что большинство ракет были перехвачены средствами ПВО или не достигли территории страны.

Несколько ракет упали в центральной части Израиля, в районе Тель-Авива были слышны сильные взрывы. В результате атаки были разрушены жилые дома и другие здания.

В Ришон-ле-Ционе, к югу от Тель-Авива, из-за падения иранской ракеты возле домов пострадали более 20 человек. В Рамат-Гане в результате падения обломков погибла одна женщина, пишет CNN.

NV собрал фото последствий иранского обстрела территории Израиля вечером 13 июня и ночью 14 июня.

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