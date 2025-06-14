New York Times: Как провалились планы Ирана 14.06.2025, 15:58

4,448

Фото: NYT

Внедрение Израиля в аппарат безопасности и вооруженных сил Ирана вызвало шок.

Иран готовился к тому, что Израиль нанесет удар по его ядерным объектам в случае провала ядерных переговоров, но был удивлен, что атака произошла до очередного раунда переговоров, намеченного на воскресенье 15 июня, сообщила газета New York Times (перевод - «Детали») сегодня утром.

В ночь атаки главные должностные лица оборонного истеблишмента Ирана спали в своих домах, а не в надежных убежищах. Командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде нарушил четкую директиву не собирать нескольких высокопоставленных должностных лиц в одном месте и созвал экстренное совещание по подготовке к войне с командованием ВВС на базе в Тегеране, и все они были уничтожены в результате атаки Армии обороны Израиля.

Во время атак Израиль уничтожил большую часть системы ПВО Ирана и серьезно повредил пути доступа к его базам баллистических ракет.

Вскоре после атаки иранский лидер Хаменеи был переведен в безопасное место, а вчера утром он созвал Высший совет национальной безопасности Ирана для обсуждения ответа. Согласно отчету, Хаменеи заявил, что заинтересован в мести, но не хочет действовать необдуманно.

Во время встречи мнения разделились относительно того, как реагировать и следует ли готовиться к затяжной войне, учитывая серьезный ущерб, нанесенный системе ПВО Ирана и ракетным возможностям, а также с учетом опасений, что Соединенные Штаты также будут втянуты в войну.

Один из участников предупредил, что если Израиль нападет на объекты энергетической и водной инфраструктуры Ирана, это может спровоцировать массовые внутренние протесты.

Также сообщалось, что во время встречи Хаменеи, по-видимому, столкнулся с экзистенциальным вопросом: если он нападет и война расширится, возникнет реальная опасность для его дальнейшего правления, а если он проявит сдержанность, это может быть истолковано как внутри страны, так и за рубежом как поражение.

В конце встречи Хаменеи приказал, чтобы первая часть иранского ответа включала запуск тысячи баллистических ракет, чтобы насытить ПВО Израиля и нанести максимальный ущерб. Но атаки Израиля не позволили иранским ракетчикам вывезти ракеты из хранилищ и разместить их на стартовых площадках. Ирану удалось запустить только 150 — 200 ракет, из них большая часть была перехвачена, некоторые перехватывать не стали, единичные попали в цель.

Иранские официальные лица писали в частной переписке: «Где наша противовоздушная оборона? Как Израиль может прийти и атаковать то, что он хочет, устранить наших лидеров, а мы не в состоянии остановить это?» Многие критиковали провалы разведки и безопасности, которые мешали Ирану предвидеть атаку.

Согласно четырем иранским источникам, только через несколько часов после начала израильской атаки иранский режим начал понимать масштаб ущерба, нанесенного израильской авиацией ядерным объектам, военным базам и складам оружия — в 15 разных городах.

«Израильская атака полностью застала руководство врасплох, особенно устранение высокопоставленных военных и деятелей КСИР, а также ученых-атомщиков», — сказал Хамид Хоссейни, член энергетического комитета Торговой палаты Ирана. — Израиль также выявил слабость нашей противовоздушной обороны и смог бомбить наши критически важные объекты и военные базы без сопротивления».

По словам Хоссейни, близкого к режиму, «внедрение Израиля в аппарат безопасности и вооруженных сил Ирана также вызвало шок. Израиль проводил тайные операции в Иране против военных и ядерных целей и совершал ликвидации ученых-атомщиков на протяжении десятилетий в рамках своей теневой войны с Ираном, но многоплановая и сложная атака, включавшая в себя использование истребителей и тайных агентов, занимающихся контрабандой деталей ракет и беспилотников в страну, открыла новый уровень доступа и возможностей».

Вчера вечером командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар сообщил, что были поражены сотни иранских пусковых установок баллистических ракет и стартовых площадок. Первоначальная цель ВВС и Моссада состояла в том, чтобы сократить возможности Ирана по запуску ракет с тысяч в день до нескольких сотен ракет, а теперь цель ВВС — сократить масштаб до одной-десяти ракет в день.

Спустя день после начала атаки на иранскую землю израильские ВВС свободно действуют по всей стране — и даже могут достичь Тегерана без сопротивления и действовать в небе иранской столицы. Начальник штаба Эяль Замир и командующий ВВС Томер Бар заявили в своей оценке ситуации сегодня, утром в субботу: «Дорога в Тегеран проложена». Томер Бар подчеркнул, что «атаки в небе над Тегераном имеют оперативное и общенациональное значение».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com