Пресс-секретарь ЦАХАЛа: Тегеран теперь беззащитен
- 14.06.2025, 16:27
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У ВВС Израиля появилась полная свобода действий на территории от западной границы Ирана до Тегерана.
Минувшей ночью 70 самолетов ВВС Израиля атаковали более 40 целей в Тегеране. Истребители кружили в небе над столицей Ирана два с половиной часа, нанося удары по ракетным установкам и системам ПВО.
У ВВС Израиля появилась полная свобода действий на территории от западной границы Ирана до Тегерана, сообщил глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин.
Дефрин рассказал, что ЦАХАЛ продолжает проводить атакующие и оборонительные действия против Ирана в рамках операции «Народ как лев». В том числе в эти часы.
На видео показаны пусковые установки в центре Тегерана. Ниже — уничтожение установки для пуска ракет класса «земля-земля».
🔴 ELIMINATED: 9 senior scientists and experts responsible for advancing the Iranian regime’s nuclear weapons program.— Israel Defense Forces (@IDF) June 14, 2025
All of the eliminated scientists and experts, eliminated based on intelligence, were key factors in the development of Iranian nuclear weapons.
Their… pic.twitter.com/B33dGTyG1v
Удары наносятся в соответствии с целью операции, суть которой — ликвидация угрозы существованию Израиля. Всего на территории Ирана атакованы более 150 объектов. Минувшей ночью 70 самолетов ВВС атаковали более 40 целей в Тегеране. В ЦАХАЛе заявляют, что «дорога в Тегеран проторена». Большинство военных целей были атакованы в центре столицы Ирана. Там были обнаружены ракетные установки и системы ПВО.
Вечером в пятницу ВВС атаковали ядерный объект в Исфахане, где происходит повторное преобразование обогащенного урана — это следующий этап после обогащения урана в процессе производства ядерного оружия.