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Пресс-секретарь ЦАХАЛа: Тегеран теперь беззащитен

  • 14.06.2025, 16:27
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Пресс-секретарь ЦАХАЛа: Тегеран теперь беззащитен

У ВВС Израиля появилась полная свобода действий на территории от западной границы Ирана до Тегерана.

Минувшей ночью 70 самолетов ВВС Израиля атаковали более 40 целей в Тегеране. Истребители кружили в небе над столицей Ирана два с половиной часа, нанося удары по ракетным установкам и системам ПВО.

У ВВС Израиля появилась полная свобода действий на территории от западной границы Ирана до Тегерана, сообщил глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин.

Дефрин рассказал, что ЦАХАЛ продолжает проводить атакующие и оборонительные действия против Ирана в рамках операции «Народ как лев». В том числе в эти часы.

На видео показаны пусковые установки в центре Тегерана. Ниже — уничтожение установки для пуска ракет класса «земля-земля».

Удары наносятся в соответствии с целью операции, суть которой — ликвидация угрозы существованию Израиля. Всего на территории Ирана атакованы более 150 объектов. Минувшей ночью 70 самолетов ВВС атаковали более 40 целей в Тегеране. В ЦАХАЛе заявляют, что «дорога в Тегеран проторена». Большинство военных целей были атакованы в центре столицы Ирана. Там были обнаружены ракетные установки и системы ПВО.

Вечером в пятницу ВВС атаковали ядерный объект в Исфахане, где происходит повторное преобразование обогащенного урана — это следующий этап после обогащения урана в процессе производства ядерного оружия.

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