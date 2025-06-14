Пресс-секретарь ЦАХАЛа: Тегеран теперь беззащитен 14.06.2025, 16:27

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У ВВС Израиля появилась полная свобода действий на территории от западной границы Ирана до Тегерана.

Минувшей ночью 70 самолетов ВВС Израиля атаковали более 40 целей в Тегеране. Истребители кружили в небе над столицей Ирана два с половиной часа, нанося удары по ракетным установкам и системам ПВО.

У ВВС Израиля появилась полная свобода действий на территории от западной границы Ирана до Тегерана, сообщил глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Эфи Дефрин.

Дефрин рассказал, что ЦАХАЛ продолжает проводить атакующие и оборонительные действия против Ирана в рамках операции «Народ как лев». В том числе в эти часы.

На видео показаны пусковые установки в центре Тегерана. Ниже — уничтожение установки для пуска ракет класса «земля-земля».

🔴 ELIMINATED: 9 senior scientists and experts responsible for advancing the Iranian regime’s nuclear weapons program.



All of the eliminated scientists and experts, eliminated based on intelligence, were key factors in the development of Iranian nuclear weapons.



Their… pic.twitter.com/B33dGTyG1v — Israel Defense Forces (@IDF) June 14, 2025

Удары наносятся в соответствии с целью операции, суть которой — ликвидация угрозы существованию Израиля. Всего на территории Ирана атакованы более 150 объектов. Минувшей ночью 70 самолетов ВВС атаковали более 40 целей в Тегеране. В ЦАХАЛе заявляют, что «дорога в Тегеран проторена». Большинство военных целей были атакованы в центре столицы Ирана. Там были обнаружены ракетные установки и системы ПВО.

Вечером в пятницу ВВС атаковали ядерный объект в Исфахане, где происходит повторное преобразование обогащенного урана — это следующий этап после обогащения урана в процессе производства ядерного оружия.

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