Нетаньяху: Цель Израиля — уничтожить двойную угрозу со стороны Ирана 14.06.2025, 19:38

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Биньямин Нетаньяху

Нанесен серьезный удар по главному обогатительному объекту Ирана.

Израиль нанес серьёзный удар по главному обогатительному объекту в ядерной программе Ирана и по команде учёных, возглавляющих проекты.

Об этом вечером 14 июня сообщил в видеообращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишут «Детали».

По его словам, цель Израиля —уничтожить двойную угрозу со стороны Ирана, ядерный проект и производство баллистических ракет.

«Представьте себе, что у Ирана есть 20 тысяч таких ракет, — сказал Нетаньяху. — Они видят в этом еще один компонент плана по уничтожению Израиля. Мы не можем позволить им построить такие возможности по производству ракет. Мы начали операцию по уничтожению этих производственных мощностей – именно этим сейчас занимается ЦАХАЛ».

Премьер-министр также сообщил, что израильские ВВС расчистили путь к Тегерану.

«В ближайшее время вы увидите израильские самолеты в небе над Тегераном. Мы атакуем каждый объект и каждую цель иранского режима. То, что они ощущали до этого, — это ничто в сравнении с тем, что они почувствуют в ближайшие дни».

Нетаньяху заявил, что израильские удары по целям в Иране «отбросили назад на многие годы» ядерную программу Тегерана.

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