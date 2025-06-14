Эксперты выбрали самые сбалансированные бюджетные смартфоны 2025-го года 14.06.2025, 21:01

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В список попали устройства от Samsung, OnePlus и Google.

Главная проблема при выборе смартфона среднего класса заключается в большущем разнообразии моделей в данном сегменте. Такие устройства, как правило, предлагают оптимальный баланс производительности и цены, а по некоторым спецификациям даже превосходят более дорогие флагманы.

Специалисты портала Phone Arena проанализировали среднебюджетный рынок смартфонов и выбрали семь моделей в ценовом диапазоне от $400 до $700, которые считаются самыми оптимальными прямо сейчас.

- Samsung Galaxy S24 FE – лучший в целом. Превосходный телефон, который предлагает все, что большинство людей ищут в устройстве среднего класса. Здесь и корпус из качественных материалов, и большой AMOLED-экран на 120 Гц, и надежное трио камер на 50+8+12 Мп и целых семь лет программной поддержки. Единственный недостаток, который нашли обзорщики – это время работы от батареи. Хотя оно не совсем плохое, но и не представляет собой ничего особенного.

- Google Pixel 9a – лучший дешевый камерофон. У всех "Пикселей" топовая оптика, которая снимает лучше многих флагманов, и этот телефон не стал исключением. Также на фоне конкурентов он выделяется автономностью и продвинутыми функциями на базе ИИ. Среди недостатков отметили низкую скорость зарядки и толстые рамки.

- Galaxy A36 5G – для поклонников Samsung. При цене дешевле $400 он предлагает потрясающий 6,6-дюймовый AMOLED-экран, оптимальный процессор Snapdragon 6 Gen 3 и новомодные ИИ-функции. Но это также цена за посредственные камеры и отсутствие microSD.

- iPhone 16e – самый интересный вариант на рынке Apple-смартфонов. Он отличается современным дизайном, похожим на iPhone 14 и поддержкой Apple Inteligence. Однако у него есть некоторые недостатки: одна задняя камера (без сверхширокоугольной) и отсутствие MagSafe.

- OnePlus 13R – лучшая производительность. Смартфон работает на экс-флагманском чипе Snapdragon 8 Gen 3: его мощности хватит как для повседневного использования, так и для запуска игр на высоких настройках графики даже через пару лет. Вдобавок ко всему девайс с легкостью живет полный рабочий день за счет батарейки 6000 мАч, а от 0 до 60% его можно зарядить за 30 минут. Но его фотовозможности вряд ли смогут вас удивить.

- Motorola Edge (2024) – лучший дисплей. Это 6,6-дюймовая P-OLED панель с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость – 1300 нит. Изображение на таком экране останется читаемым даже под прямыми солнечными лучами. Тем не менее, его процессор и система камер не являются лучшими в этом ценовом диапазоне.

- Nothing Phone (3a) Pro – самый смелый дизайн. Это уникальный взгляд на формулу смартфонов среднего класса с прозрачной задней панелью и подсветкой Glyph. У (3a) Pro также все хорошо с производительностью и поддержкой обновлениями. Однако на глобальном рынке сейчас его найти довольно сложно.

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