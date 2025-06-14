ЦАХАЛ: ВВС Израиля наносят непрерывные удары по Ирану 14.06.2025, 21:47

2,156

В Бендер-Аббасе Израиль бьет по газовой инфраструктуре.

С наступлением темноты, появились видео новых израильских атак в Иране. Под ударом Тегеран, Исфахан, Тебриз, а также приморский город Бендер-Аббас, констатирует аналитик OSINTdefender, пишут «Детали».

По предварительной информации, в Бендер-Аббасе Израиль бьет по газовой инфраструктуре. Это продолжение начавшейся сегодня вечером серии ударов по нефтегазовым объектам. Ранее целями стали нефтяной завод, газовое месторождение и морской терминал СПГ в провинции Бушер.

На западе Ирана под ударом, прежде всего, военные объекты. Местные СМИ публикуют видео работы ПВО над военной базой в Тебризе.

В центре страны Израиль, согласно местным источникам, атакует Хорремабад. Там под ударом оказался военный объект КСИР.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа, бригадный генерал Эфи Дафрин рассказал о ходе операции «Народ-лев».

«Пилоты ВВС продолжают наносить непрерывные удары. Основные цели находятся в Тегеране, откуда управляется убийственный террористический режим, представляющий угрозу для всего западного мира», - отметил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com