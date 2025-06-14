ЦАХАЛ: ВВС Израиля наносят непрерывные удары по Ирану
- 14.06.2025, 21:47
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В Бендер-Аббасе Израиль бьет по газовой инфраструктуре.
С наступлением темноты, появились видео новых израильских атак в Иране. Под ударом Тегеран, Исфахан, Тебриз, а также приморский город Бендер-Аббас, констатирует аналитик OSINTdefender, пишут «Детали».
По предварительной информации, в Бендер-Аббасе Израиль бьет по газовой инфраструктуре. Это продолжение начавшейся сегодня вечером серии ударов по нефтегазовым объектам. Ранее целями стали нефтяной завод, газовое месторождение и морской терминал СПГ в провинции Бушер.
#خبر_فوری— IranDailyNews (@IranNewsLive) June 14, 2025
آسمان تبریز پایگاه شهید فکوری. pic.twitter.com/BAmNllgKbM
На западе Ирана под ударом, прежде всего, военные объекты. Местные СМИ публикуют видео работы ПВО над военной базой в Тебризе.
⭕️🚨🚨#فوری— Simorgh News | سیمرغ نیوز (@Simorgh_News) June 14, 2025
🔻 #خرمآباد پادگان سپاه پارک صخره ای#سیمرغ_نیوز pic.twitter.com/kFqTApfeEZ
В центре страны Израиль, согласно местным источникам, атакует Хорремабад. Там под ударом оказался военный объект КСИР.
Пресс-секретарь ЦАХАЛа, бригадный генерал Эфи Дафрин рассказал о ходе операции «Народ-лев».
«Пилоты ВВС продолжают наносить непрерывные удары. Основные цели находятся в Тегеране, откуда управляется убийственный террористический режим, представляющий угрозу для всего западного мира», - отметил он.