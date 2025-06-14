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ЦАХАЛ: ВВС Израиля наносят непрерывные удары по Ирану

  • 14.06.2025, 21:47
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ЦАХАЛ: ВВС Израиля наносят непрерывные удары по Ирану

В Бендер-Аббасе Израиль бьет по газовой инфраструктуре.

С наступлением темноты, появились видео новых израильских атак в Иране. Под ударом Тегеран, Исфахан, Тебриз, а также приморский город Бендер-Аббас, констатирует аналитик OSINTdefender, пишут «Детали».

По предварительной информации, в Бендер-Аббасе Израиль бьет по газовой инфраструктуре. Это продолжение начавшейся сегодня вечером серии ударов по нефтегазовым объектам. Ранее целями стали нефтяной завод, газовое месторождение и морской терминал СПГ в провинции Бушер.

На западе Ирана под ударом, прежде всего, военные объекты. Местные СМИ публикуют видео работы ПВО над военной базой в Тебризе.

В центре страны Израиль, согласно местным источникам, атакует Хорремабад. Там под ударом оказался военный объект КСИР.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа, бригадный генерал Эфи Дафрин рассказал о ходе операции «Народ-лев».

«Пилоты ВВС продолжают наносить непрерывные удары. Основные цели находятся в Тегеране, откуда управляется убийственный террористический режим, представляющий угрозу для всего западного мира», - отметил он.

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